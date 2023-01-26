  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanırken batı medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta topyekün saldırı başlattı. İngiliz The Economist ve ABD'li Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de seçimle ilgili hazırladığı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarını sıralayarak "Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)" manşetini attı.

Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Ekleme: 26.01.2023 - 11:35 Güncelleme: 26.01.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Türkiye'de 14 Mayıs olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere az bir süre kala batı medyasında Türkiye analizlerine de hız verildi.

İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Almanya'nın en çok satan dergilerinden Stern dergisi tepki çeken bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.

Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞARILARINDAN RAHATSIZ OLDULAR
Alman dergisi, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde sekiz sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin ifadeler kullandı.

Manşetinde 'Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)' ifadelerini yer veren Stern, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı bir yazı yayımladı.

'ERDOĞAN BİRÇOK İPİ ELİNDE TUTUYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarından duyduğu rahatsızlığı dışa vuran dergi 'Erdoğan, Putin ve Batı ile müzakere ediyor; Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor' ifadelerini kullandı.

Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

'TÜM BÖLGELERİN KADERİNİ BELİRLİYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası sahnede günün adamı olduğuna dikkat çeken dergi 'Erdoğan, dünyanın krizlerle dolu tüm bölgelerinin kaderini belirliyor. Hem savaş çığırtkanı Putin'le hem de Zelenski ile müzakere ediyor.' yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulünü engellediği belirtilen analizde 'Suriye ile barış konferansı yapılıp yapılamayacağına o karar veriyor' ifadelerine yer verildi.
Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadelerle saldırarak 'Bir kumarbaz gibi eğer işine yarayacaksa ateşi körükler' değerlendirmesini yaptı.

Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

ECONOMİST DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist, geçen hafta yayınladığı kapağında, 'Türkiye diktatörlüğün eşiğinde' manşetini atmış, Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti.

ABD merkezli Bloomberg ise analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç vetosuna karşılık Türkiye'ye 'baskı uygulansın' demişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AYM'den HDP kararı
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon ve büyüme mesajı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun kitabına çok sert tepki: Gerçek dışı! Yaşananları bir bir anlattı
Van'da Eren Abluka Sonbahar Kış-25 operasyonu başlatıldı
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Prim borcu olanlara tarihi kolaylık: O tarihe dikkat
Babacan itirafı: Kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor
El Bab’da DEAŞ operasyonu: 16 üye yakalandı
Başkan Erdoğan ilk külçenin dökümünü yapacak! 109 ton altın için büyük gün yarın
6'lı masa bugün toplanıyor
'Bizim adayımız Kılıçdaroğlu' cümlesini duyan Ersan Şen çılgına döndü!
TTB çatısı altında 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı: TSK'ya iftira atan Fincancı da katıldı!
Fatih Altaylı'dan CHP’ye 25 kişilik liste tepkisi: Muhalefet açısından durum tam felaket!
Bakan Soylu: Yerli yazılım ASENA ile 6 bin 636 suçlu yakalandı
CHP ve İYİ Parti başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı.
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...
ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
MGK bildirisinde İsveç ve Finlandiya vurgusu: NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı
Kritik MGK Toplantısı sona erdi. İşte masadaki konular...
Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

Tedirgin eden koku: Tüm mahalleyi sardı kimse nereden geldiğini bilmiyor

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia