Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler

Türkiye'de 14 Mayıs olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere az bir süre kala batı medyasında Türkiye analizlerine de hız verildi.İngiliz The Economist dergisinin ardından şimdi de Almanya'nın en çok satan dergilerinden Stern dergisi tepki çeken bir kapak ile okurlarının karşısına çıktı.Alman dergisi, Türkiye'de gerçekleşecek seçimle ilgili hazırladığı analizde sekiz sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çirkin ifadeler kullandı.Manşetinde 'Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)' ifadelerini yer veren Stern, 'Erdoğan iktidarda kalabilmek için vicdansızca çatışmalar çıkarıyor: Kendi ülkesinde, Suriye'de ve ayrıca Almanya'da' başlıklı bir yazı yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarından duyduğu rahatsızlığı dışa vuran dergi 'Erdoğan, Putin ve Batı ile müzakere ediyor; Ukrayna'dan Suriye'ye birçok ipi elinde tutuyor ve gücünü kullanıyor' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası sahnede günün adamı olduğuna dikkat çeken dergi 'Erdoğan, dünyanın krizlerle dolu tüm bölgelerinin kaderini belirliyor. Hem savaş çığırtkanı Putin'le hem de Zelenski ile müzakere ediyor.' yorumunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulünü engellediği belirtilen analizde 'Suriye ile barış konferansı yapılıp yapılamayacağına o karar veriyor' ifadelerine yer verildi.Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin ifadelerle saldırarak 'Bir kumarbaz gibi eğer işine yarayacaksa ateşi körükler' değerlendirmesini yaptı.İngiltere merkezli medya kuruluşu The Economist, geçen hafta yayınladığı kapağında, 'Türkiye diktatörlüğün eşiğinde' manşetini atmış, Ay'ın içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüetini yerleştirmişti.ABD merkezli Bloomberg ise analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç vetosuna karşılık Türkiye'ye 'baskı uygulansın' demişti.