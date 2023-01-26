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AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar." dedi.

AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
Ekleme: 26.01.2023 - 13:10 Güncelleme: 26.01.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye'deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar.

Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye'deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar.

Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek.'

Kara propoganda faaliyetleri ve yıkıcı siyaset biçimleri şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine zerre kadar zarar veremedi, bundan sonra da veremeyecek. Cumhurbaşkanımızın reform ve hizmet siyaseti, barış ve güven üreten dış politikası hepsine cevap veriyor.'
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