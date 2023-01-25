Türkiye konuştuğu şarkıcı Onur Şener cinayetinde flaş gelişme! Kız arkadaşı konuştu: Arkamı döndüğümde kimseyi göremiyordum…

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakuş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve avukatları katıldı.Savunmasını yapan İlker Karakaş, olay gününde mekanda arkadaşlarıyla birlikte bahçeye geçtiklerini ve burada alkol aldıklarını söyleyerek 'İçeride sevdiğim bir şarkı çalıyordu, sözleri yoktu ben de karaoke yapıldığını düşünerek sahneye gittim. Onur Şener bana şarkı söylemeyeceksen diyerek küfür etti. Ben de sahneden inerek arkadaşlarımın yanına gittim.Bu sırada şef garsona durumu anlattık. Garson bizden özür dileyerek dışarıda devam edebileceğimiz söyledi' dedi. Çıktıktan sonra Şener'in arkalarından geldiğini kaydeden Karakaş, 'Bize bağırmaya başladı. Şener'in psikolojisinin bozuk olduğunu anladım ve uzak durdum. Dışarı çıktı üzerime saldırmaya devam etti. Onu durdurmam gerekiyordu, ben de elimdeki bardağı Şener'e fırlattım. Kırık bardakla vurmadım' ifadelerini kullandı.'ONUR YUMRUK SALLADI İLKER BARDAKLA VURDU'Ali Gündüz olayın yaşandığı mekana devamlı gittiklerini ve karaoke yaptıklarını dile getirerek, Karakaş'ın sahneye gittiğini ve Şener'le tartışmaya başladıklarını öne sürdü. Şener'in kendilerine küfür ederek 'mekandan çıkın' dediğini söyleyen Gündüz, Karakaş'a yumruk salladığını, Karakaş'ın ise bira bardağını attığını söyledi. Gündüz, 'Onur Şener eşimi itekledi bu sırada İlker araya girdi. Ya psikolojisi bozuktu ya da madde teshiri altındaydı.İlker'e yumruk salladı, İlker de bira bardağını attı. Şener de tutup beni yere fırlattı. Yüz üstü düştüm omzum kırıldı ve yerdeki kırık cam bardakları elimi kesti. Ben yerdeyken arbede devam ediyordu. Kim kime vurdu fark etmedim. Bir süre sonra ambulans geldi. Gazi Hastanesi'ne gittik. Ameliyat oldum. Onur'un öldüğünü orada öğrendim. Ben 11 yıllık devlet memuruyum, alkollü mekanlarda kimseyle tartışmam. Olaya dahil olmadım. Tahliyemi talep ediyorum' diye konuştu.'ONUR ŞENER'E ARKADAN VURDU'Olay sırasında Şener ile Karakaş'ın kavga etmesinin ardından Şener'in yanındakilere 'beni tutmayın' dediğini duyduğunu ileri süren Semih Soyalp, dışarı çıktıktan sonra Şener'in de gelerek o sırada yanlarında bulunan Gözde Gündüz ve Jale Erberk'e 'Siz susun varoşlar' dediğini, Karakaş'ın da elindeki bardakla Şener'e arkadan vurduğunu söyledi.Şener'in çenesinden kan geldiğini gördüğünü ifade eden Soyalp, 'Ben elimden geldiğince iyi niyet gösterdim, kavga çıkmasını önlemeye çalıştım. Elimde bardak yoktu. İlker ve Gözde'nin elinde bardak gördüm' şeklinde konuştu.KIZ ARKADAŞI KONUŞTU: ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KİMSEYİ GÖREMİYORDUM...Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise Şener'in kendilerine küfür ettiğini, itmesinin ardından tartışma çıktığını söyledi. Tanık olarak dinlenen Şener'in kız arkadaşı Pelin Tolunay, Şener'in programının saat 01:00 sıralarında bittiğini, müşterilere 'Hadi beyler çıkın, kızlarla oturacağız' dediğini kaydetti. Tolunay,'Bir ara sahneye doğru İlker olduğunu öğrendiğim şahıs geldi Onur'dan şarkı istedi. Sonra yanındaki bayan arkadaşla konuşmaya başladı.Sonra Jale 'bizde buranın eski müşterisiyiz çıkmıyoruz' dedi. Onur yanımıza geldi. Sonra arkadaşlarıyla muhabbet ettik. 15-20 dakika konuştuk. Arkadaşlar gitti biz yolcu etmek için dışarı çıktık. Onurun münakaşa ettiği grubun sağda beklediğini gördüm. Onur onların yanına gitti. Konuşmaya başladı kısa süre sonra bir anda sesler yükseldi sonra birkaç adım aşağı doğru etrafını sardılar. Birbirlerine vurmaya başladılar, durun yapmayın diye bağırdım Onur'u göremedim bir anda görüş alanımdan çıktı.İlker'in yukarıdan aşağı doğru yumruk attığını gördüm dayanamadım İlker'i çekiştirdim. Kolumu sıkıyordu bir yandan da kadına el kalkmaz diyordu. Tişörtünden tuttum yırtıldı sonra elimden kaçtı. Arkamı döndüğümde kimseyi göremiyordum Onur yerde oturuyordu. Kanlar içindeydi. Üstü de çıplaktı. Boğazından kanlar geliyordu çok kanaması vardı. Çenesi kitlenmeye başladı. Onur kalk diyordum. Kalp masajına başladım suni solunum yapacaktım boğazındaki kesiği gördüm yardım edin diye bağırdım' ifadelerini kullandı.ACILI AİLEDEN YÜREK YAKAN FERYAT: 'BÜTÜN AİLEYİ KIRDINIZ'Onur Şener'in annesi Leyla Şener mahkemede 'Oğlumu benden kopartan bu canilere 'insan' diyemiyorum. O kadar masum anlatıyorlar ki bütün aileyi kırdınız, mutsuz ettiniz. Oğlum sevgi doluydu' şeklinde konuşurken, baba Erhan Şener ise 'Çocuğumu benden aldılar. Hakkımı helal etmiyorum' dedi. Tanık beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar İlker Karakuş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'ın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.