Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin gündeminden terör örgütünü çıkarmakta kararlı.
Bu kapsamda, ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.
7 terörist öldürüldü
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.
Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB duyurdu
Başarılı operasyon Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek!'
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