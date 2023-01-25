Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin gündeminden terör örgütünü çıkarmakta kararlı.Bu kapsamda, ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor.Sayısı gün geçtikçe azalan teröristler, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerini hedef aldı.Buna karşılık hemen harekete geçen Mehmetçik, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.Başarılı operasyon Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek!'