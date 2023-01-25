Şubat celbi askerlik yerleri bugün açıklandı!

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 Şubat dönemi celp dönemi askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.2023 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Askerlik yerleri kapsamında seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.Adaylar Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre; Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 02.02.2023Er (2. Grup) 02.03.2023Er (3. Grup) 06.04.2023* Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.* Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.* Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.* Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.* 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.* Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.