Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3. kez gözaltına alındılar
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde Emre Y. ile Serdar Ö. ile beraberinde Tolgahan D. üçüncü kez gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emre Y., Serdar Ö. ve Tolgahan D. Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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