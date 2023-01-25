Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 3. kez gözaltına alındılar

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinde Emre Y. ile Serdar Ö. ile beraberinde Tolgahan D. üçüncü kez gözaltına alındı.