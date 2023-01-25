Silah kaçakçısı başarılı operasyonla yakalandı

Ankara’da silah kaçakçısı başka ilden temin ettiği silahları suç örgütlerine satmaya götürdüğü sırada yakayı ele verdi. Ankara polisinin başarılı operasyonunda durdurulan otomobilde İ.S. gözaltına alınırken kapı ve kaporta boşluklarına zulalanmış 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlara devam ediyor. Ekipler, Konya'dan temin edilen silahları suç örgütlerine satan İ.S. isimli kişiyi takibe aldı.Çalışmalarını tamamlayan ekipler, seyir halindeki otomobil durdurarak İ.S.'i gözaltına aldı. Arabada yapılan aramalarda kapı ve kaporta boşluklarına zulalanmış 10 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İ.S.'nin ikametinde silah saklayabileceğini değerlendirerek arama gerçekleştirdi. Ekiplerin aramalarında evin çeşitli yerlerine saklanmış 9 adet daha ruhsatsız silah ele geçirildi. Ankara emniyetinde işlemleri tamamlanan İ.S., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.