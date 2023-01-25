Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdi

Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. İkili buluştukları mekanda objektifere de poz verdi.Rivaldo görüşme sonrasında, 'Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri.' ifadelerini kullandı.Rivaldo'nun İstanbul'a gelip Jorge Jesus ile bir araya gelmesi ve Portekizli teknik adam ile ilgili olumlu cümleler kullanması 'Jesus, Brezilya Milli Takımı'na mı gidecek' sorusunu yeniden sorgulatmaya başladı.Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırmış ve şampiyonluklar kazanmıştı. Deneyimli teknik adamın ismi, Tite'nin ayrılığı sonrasında Brezilya Milli Takımı için geçmeye başlamıştı.