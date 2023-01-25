  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdi

Brezilya futbolunun efsane ismi dün akşam saatlerinde İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. İkili bir araya geldikleri mekanda objektiflere poz verdi. Futbolseverler, çekilen fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi sonrasında, "Jesus, Brezilya Milli Takımı'na mı gidecek?" sorusunu yeniden sorgulamaya başladı.

Ekleme: 25.01.2023 - 16:50 Güncelleme: 25.01.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdiBrezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbol adamı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile bir araya geldi. İkili buluştukları mekanda objektifere de poz verdi.

Rivaldo görüşme sonrasında, 'Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum, harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri.' ifadelerini kullandı.

Rivaldo'nun İstanbul'a gelip Jorge Jesus ile bir araya gelmesi ve Portekizli teknik adam ile ilgili olumlu cümleler kullanması 'Jesus, Brezilya Milli Takımı'na mı gidecek' sorusunu yeniden sorgulatmaya başladı.

Hatırlanacağı üzere Jorge Jesus, daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırmış ve şampiyonluklar kazanmıştı. Deneyimli teknik adamın ismi, Tite'nin ayrılığı sonrasında Brezilya Milli Takımı için geçmeye başlamıştı.

Rivaldo'nun İstanbul'a gelmesi Fenerbahçelileri endişelendirdi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan Osmanlı Devleti'ni kötüleyen zihniyete tepki: Ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ulucami çıkışında büyük tepki! 'PKK'lı yakınlarının yanına git
PKK elebaşının kardeşi yakalandı
Paludan bu sefer de Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yaktı
Bilecik'te 109 tonluk altın rezerv açılıyor! Başkan Erdoğan'dan açılış töreninde önemli açıklamalar
Evlat nöbetindeki ailelerden kendilerini ziyaret etmeyen Akşener'e tepki: Masanın altından çekindi
Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
EYT pazartesi Meclis'te
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'adaylık' açıklaması: Bu 6'lı masanın değil Meclis'in işi
Bakanlıktan Tunç Soyer’in iddialarına yalanlama: İZBAN için 2,8 milyon dolarlık yatırım yapıldı
Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına çarpıcı mesaj: Akşener’i kızdıracak diyalog...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Avrupa’da artan İslam düşmanlığına sert tepki
FETÖ'cüye sahip çıktılar: Enes Kanter'i Erdoğan'ın şerrinden korumalıyız
Türkiye Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı yapacak! Bakan Dönmez tarih verdi
İsveç'in İslam düşmanlığı: Tevrat'ın yakılmasına izin vermediler
Fatih'te İETT otobüsü ağaca çarptı
6'lı masayı fena tiye aldılar!
İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü
Altılı masada İyi Parti'nin istekleri kriz çıkarttı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!
Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Yağış ve fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı!

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

Dünya bu kareleri konuşuyor! Hayvan yuvası sandığı deliğin ardından çıkanlar tüyler ürpertti

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .