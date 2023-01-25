Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Küresel ekonomik faydaları olduğu kadar bitkilerin tozlaşmasını da dağladığı için arıların önemi insanlar için oldukça fazla. 3 bin 500 aktif arısı ile 613 bin kovan sayısı bulunan Ordu'da bu yıl kar yağışı olmayınca arılar uykuya yatamadı.5 ay boyunca kış uykusuna yatması gereken arılar, uçmaya devam edince, yavrulamaya ve kendileri için bırakılan balları tüketmeye başladı. Aç kalan bal arılarına besiciler takviye kek ve bal vererek besleme yapması gerektiği, verilmediği durumda ise arı ölümlerinin olabileceği belirtiliyorOrdu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, “Arılarımızı yayladan getirdiğimi zaman ekim ayının sonlarına doğru kış uykusuna geçer ve uçmazdı, bu esnada da içerisinde kış beslemesi için 15 kilogram kadar bal bırakılıyordu. Ancak bu sene arılarımız hiç uyumadı ve sürekli olarak yavru yapıyor, bu normal bir durum değil. Bu da yaylalardan gelirken, ‘kış boyunca arılarımıza yeter' dediğimiz bal artık tükenme noktasına geldi. Bu nedenle mart ayının ortasında yapmamız gereken bahar beslemesini şuanda yapmazsak ciddi arı ölümleri ile karşı karşıya kalabiliriz, bizim için sıkıntılı ve beklenmedik bir süreç” dedi.Arıların kış uykusuna yatmadığı için besleme yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Çiftçi, Ordu'daki arıcıların bilinçli olduğundan bakımlara başladığını ve bahar hazırlıklarına başlandığını belirterek, “Küresel ısınma ve iklim koşullarından dolayı olan bir gelişme. Arıların bu aylarda uyuması, uçmaması ve aşırı derecede yavru yapmaması lazım, bu beklenmedik bir gelişme. Biz bakanlığımızdan kovan başına 3 kilogram şeker almıştık, 4 kilogram da mart ayı içerisinde verileceği bilgimiz var ancak bu şartlarda arılarımıza artık 4 kilogram şekerin yetmesi mümkün değil. Bu nedenle bakanlığımızın arıcılar için şeker önceliği yapması şu an için önemli. Çünkü mart ayında yapmamız gereken beslemeyi ocak ayında yapıyoruz” şeklinde konuştu.