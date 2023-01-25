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Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belirlendiğini söyledi. Adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli
Ekleme: 25.01.2023 - 15:45 Güncelleme: 25.01.2023 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli
Türkiye Uzay Ajansı, ülkenin uzay hedeflerini geçtiğimiz yıllarda açıkladı.

Hedeflerin başında ise ilk kez bir Türk astronotunu uzaya göndermek yer aldı.

Heyecanlı bekleyiş başlarken, ilk Türk astronotun kim olacağı da merak konusu oldu.

Seçilen kişinin eğitim sürecinin 4-6 ay arasında olacağı belirlenirken, 36 bin aday başvuru yaptı.

Binlerce kişinin arasından ise 30 kişi seçildi. Ayrıca 30 aday içerisindeki 10 kişinin de kadın olduğu biliniyor.

Mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçilen adayların, katıldıkları projelerden yaptıkları spora kadar tüm özellikleri belirleyici unsur oldu.

Seçilen adayları zorlu bir eğitim süreci beklerken, eğitimlerin büyük bir bölümünün ABD'de yapılacağı belirtidi.

Adaylar belirlendi
Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre ise meraklı bekleyişe yeni bir soluk geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek olan ilk Türk astronotların belirlendiğini açıkladı.

“Adaylarımız belli.” diyen Varank, isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

Aranan şartlar
Öte yandan uzay programına katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şunlardı:

Türkiye vatandaşı olmak,
45 yaşından küçük olmak,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak,
En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak,
Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
Boy uzunluğu 149,5-190,05 santimetre, kilonun ise 43-110 arasında olmak.
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