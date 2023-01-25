  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ülkemizden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı ve 3'ünün FETÖ mensubu olduğu açıklandı.

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
Ekleme: 25.01.2023 - 18:49 Güncelleme: 25.01.2023 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams sevkiyatı: 31 adet tank gönderecekler
MGK bildirisinde İsveç ve Finlandiya vurgusu: NATO'ya katılmak isteyenler müttefikliğe uygun davranmalı
Kritik MGK Toplantısı sona erdi. İşte masadaki konular...
Finlandiya Türkiye'ye karşı uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı
Yeni Konut Finansman Programı yasalaştı...
MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı
Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem!
İstanbullular İETT'den sonra şimdi de cenaze aracı itti
Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli
CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı
CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor
CHP’li belediyeyi karıştıran olayda ilginç gelişme
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...
Heyecanlandıran açıklama! Yerli insansız denizaltı geliyor
Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın
Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia