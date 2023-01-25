MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekiz kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ülkemizden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı ve 3'ünün FETÖ mensubu olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verildi.