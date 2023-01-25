Mersin'de otomobilde 39 tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve kaçakçılığı yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.Mersin'de silah ticareti yapanlarla irtibatlı oldukları tespit edilen 3 kişinin, kiraladıkları otomobil ile yüklü miktarda silah getireceklerine yönelik bilgi edinen polis ekipleri, plakası belirledikleri aracı takibe aldı.Drone destekli takip edilen otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 39 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca susturucusu, 1 çelik yelek, 2 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda fişek, 120 uyuşturucu hap, 10,7 gram kokain ve 20 bin TL ele geçirildi.Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.