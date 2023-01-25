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Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu

TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu
Ekleme: 25.01.2023 - 10:55 Güncelleme: 25.01.2023 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu
TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü yapacağı toplantıda verecek.

ŞEHİT YAKININA SKANDAL KÜFÜR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etmiş, vatandaşlarla bir araya gelmişti. Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmişti.

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa küfür ettiği görülüyor.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN MAHKEME HEYETİNE SAYGISIZLIK!

Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Vefa Salman'ın tek başına yargılanma talebini reddeden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' diye bağırdı.
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