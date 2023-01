Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine yaklaşılırken, Türkiye'yi kıskaç altına almak isteyen 'Küresel Çete' Batı medyası üzerinden operasyon girişimlerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine algı çalışmalarına imza atan Batı medyası, son olarak Bloomberg üzerinden bir kez daha saldırıya geçti.Türkiye'nin özellikle İsveç olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili red kararı Bloomberg'i kudurttu. İsveç'in terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına kol kanat germesi, ülkenin başkentinde terör örgütü üyeleri tarafından Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yapılan provokatif gösterilere göz yumması ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları görmezden gelen ABD merkezli Bloomberg, NATO üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.NATO'ya üye ülkelerin Türkiye harici Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerine onay verdiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin red kararının ise 'aldatıcı talepler'e dayandığını iddia etti. 'NATO, Erdoğan'ın genişlemeyi geciktirmesine izin vermemeli' başlıklı analizde, her 10 İsveçli'den 8'inin Türkiye'nin onayını almak için ülkenin yasal ilkelerinden taviz verilmesine karşı çıktığı kaydedildi.Ankara'nın açıkça hedef alındığı analizde şu ifadeler kullanıldı:ABD ve Avrupa'nın bu çıkmazı çözmesi gerekiyor. (NATO) İttifak liderleri, en geç 18 Mayıs'a kadar, yani üyelik için başvurularının üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak şekilde, İskandinav ülkelerinin başvurusunu onaylaması için Erdoğan'a baskı yapmalı.Aynı yazıda, Türkiye'ye uygulanması istenen yaptırımlar konusunda Batı'ya çağrıda bulunuldu:Türkiye direnirse ABD Kongresi, Ankara'ya F-16 savaş uçağı satışını durdurarak yanıt vermeli. NATO, Türkiye'nin ortak tatbikatlara katılımını azaltmalı. Türkiye'nin uzlaşmazlığı sadece İskandinav ülkelerinin üyelik hedeflerini tehlikeye atmıyor, Avrupa'nın da geniş kapsamlı güvenliğini riske atıyor.Öte yandan, Finlandiya ve İsveç halkının Rus baskısına karşı savunmasız durumda olduğu iddia edilerek, iki ülkenin Rusya'nın kritik altyapılara yönelik saldırı ihtimaliyle karşı karşıya olduğu öne sürüldü.Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya almanın, 'Vladimir Putin'i caydırmak ve Avrupa'nın gelecekteki tehditlere karşı savunmasını güçlendirmek' için kritik öneme sahip olduğu görüşü de ortaya atıldı.Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin sürdürüldüğü analiz, şöyle tamamlandı: Mesaj net olmalı: Grubun (NATO) güvenliğine kasten zarar veren bir ittifak üyesi, kesinlikle bir müttefik değildir.A Haber canlı yayınına katılan Fransız gazeteci Pierre Jovanovic ise Batı'daki Başkan Erdoğan ve Türkiye karşıtlığına dikkat çekerek seçim sürecinde bazı kirli oyunlara girişileceğinin altını çizdi. Fransız gazeteci Jovanovic, Batı'nın Erdoğan'a karşı kirli bir politika yürüttüğünü söyledi.Jovanovic, 'John Bolton'ın açıklamaları hiç şaşırtıcı değil. Seçimden önce bazıları yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kirli bir takım oyunlara girişecek. Benzer şeyi belediye seçimlerinde de yaptılar. John Bolton, ABD'nin Erdoğan'a karşı düşünce tarzının birebir örneği. ABD'li politikacılar Erdoğan'a karşı pozitif değil. Erdoğan'dan kurtulmak istiyorlar.' ifadelerini kullandı.Bunun yeni bir durum olmadığını vurgulayan Jovanovic, 'Bunu daha önce çok kez gördük. Türkiye'ye karşı ilk kirli oyunları yaklaşık 4 yıl önceydi, Türk Lirası'na karşı korkunç bir saldırıya geçtiler. Diğeri de belediye seçimlerinden yaklaşık 3 hafta önceydi. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar, Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini istiyorlar.' dedi. Fransız gazeteci John Bolton hakkında ise, 'Trump tarafından kovuldu çünkü kendisi bir deliydi. Bolton güçlü bir Türkiye'ye tahammül edemiyor, ülkenin ABD tarafından yönetilmesini istiyor. Fransa'da yaptıkları şey de tam olarak bu.' ifadelerini kullandı.Batı medyasındaki Erdoğan karşıtlığına işaret eden Pierre Jovanovic 'Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş da var' dedi.Jovanovic, 'Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'den rahatsız oldukları gibi ABD'li çok sayıda siyasetçi Erdoğan'ın politikalarından da rahatsız. De Gaulle de ABD'nin üstünlüğüne karşıydı, Washington'ın bir kuklası olmak istemiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı karaktere sahip olduğu için ABD'li siyasetçiler onu lider olarak görmek istemiyor. Çünkü Erdoğan ülkesini, halkını savunuyor.' şeklinde konuştu. Jovanovic, 'Erdoğan'a karşı medyada yürütülen büyük bir kampanya var. Erdoğan'ı tüm Avrupa basınında büyük bir tehlike olarak gösteriyorlar. Zaten Avrupa basınına göz gezdirdiğinizde bunu göreceksiniz.' ifadelerini kullandı.Türkiye'ye yapılan ekonomik operasyona da değinen Jovanovic, 'Şu an Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na karşı büyük bir dezenformasyon savaşı var. 40 yıldır ekonomi haberleri yapıyorum. ABD merkezli şirketlerin Türk Lirası'na karşı nasıl hamleler yaptıklarını gördüm. Bu seçimden önce yine yapacaklar. Lira'nın değerini düşürüp, insanların buna karşı tepki göstermesini bekleyecekler. Bu Türkiye'ye karşı ekonomik bir savaş.' dedi.Fransız gazeteci İsveç'te yaşanan skandal gösteri içinse 'provokasyon' değerlendirmesinde bulundu. Fransız gazeteci, 'İsveç ve Finlandiya ilk olarak Erdoğan'ın taleplerine karşı işbirliği yapacaklarına ve pozitif yanıt vereceklerine söz verdiler. Ancak son zamanlarda yaşananlar, Türkiye'ye ve Erdoğan'a karşı yapılan bir provokasyonlar serisi. Avrupa basınında gördüğüm tek şey Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin istenmesi. Paris'teki saldırgan tamamen akıl sağlığı yerinde olmayan biriydi, olayın Türkiye'yle hiçbir ilgisi yoktu. Ancak Fransız basını Türkiye hakkında ne bilgi elde ederse onu kullanmaya çalışıyor. Bu bir bilgi savaşı. Ancak karşı koyan bir lider olunca, istediklerini yapamıyorlar.' dedi.Jovanovic, Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne de değindi. Türkiye'nin bu konudaki başarısına dikkat çeken Jovanovic, 'Erdoğan'ın ve Türkiye'nin bu alanda sahneye çıkışı, ABD ve Avrupa'nın diplomaside istediği gibi hareket edememesine neden oldu. Çünkü Ankara artık oradaydı ve bu onlar için çok yeni bir durum.' dedi.Türkiye, Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'ü seçim tarihi olarak açıklamasının ardından yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanırken, Batı medyası da Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine algı çalışmalarına hız verdi. The Economist, Wall Street Journal, Bloomberg, Washington Post, Financial Times, Der Spiegel gibi Batı'nın öne çıkan medya organlarında Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye manipülatif haberlerle 'Küresel Çete' tarafından operasyon çekilmeye çalışılırken, yurt içinde de özellikle 6'lı masa temsilcileri başta olmak üzere muhalifler bu operasyona çanak tutuyor.'Küresel Çete' operasyonlarına kesintisiz devam ederken, bu medya organlarına Alman Der Spiegel de eklendi. Muhalefetin 'Başkan Erdoğan aday olamaz' iddiasını kaynak gösteren Der Spiegel dergisi, Başkan Erdoğan'ın yapılacak seçimlerde aday olamayacağı imasında bulundu. Der Spiegel'de yer alan anket çalışmasında 'Türkiye bir diktatörlüğe doğru mu yöneliyor?' diye sorularak Başkan Erdoğan aleyhine manipülasyon çalışması yapıldı.'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıllık iktidarının en zorlu yarışıyla karşı karşıya' ifadesinin kullanıldığı haberde; Başkan Erdoğan'ın muhalefeti baskı altına almak için HDP'ye kapatma davası açtırdığı iddia edildi. HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmasının görmezden gelindiği haberde 'Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) verilen yaklaşık 29 milyon dolarlık devlet yardımına bloke koydu ve banka hesaplarını geçici olarak dondurdu. Türk hükümeti, HDP'nin ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ayrılıkçı militan bir grup olan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile 'organik bağları' olduğunu iddia ediyor. HDP bu tür bağlantıları reddediyor ve haklı olarak bu ayki mahkeme kararını 'Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir başka kara leke' olarak nitelendiriyor. HDP'ye yönelik saldırı, Sayın Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin rakiplerine yönelik bir dizi saldırının sonuncusu.' ifadeleri kullanıldı.