Kritik MGK Toplantısı sona erdi. İşte masadaki konular...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.20'de başlamıştı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.2023'TE KARŞI KARŞIYA KALINMASI MUHTEMEL MESELELERMGK sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:2022 yılında millî güvenliğimiz açısından önem arz eden siyasi, askerî ve iktisadi gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş; 2023 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel meseleler ile bu çerçevede yürütülecek faaliyetler ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARIPKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî güvenliğimize, birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; ihtiyaç duyulması hâlinde daha ileri adımların atılacağı, bunun için gereken iradenin ve hazırlıkların tam olduğu kaydedilmiştir.KAPSAYICI VE BÜTÜNCÜL ÇÖZÜMPKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün ve destekçilerinin, Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşmasının önündeki en büyük engeli teşkil ettiği; terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilerek Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini esas alan kapsayıcı ve bütüncül bir çözüme ulaşılmasının, kalıcı barışa giden yolu açacağı belirtilmiştir.OLDUBİTTİYE MÜSAADE EDİLMEYECEKYunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylem ve söylemleri ile silahlanma gayretlerinin, bölgemizdeki gerilimi artırmanın ötesinde bir fayda sağlamayacağı belirtilmiş; Türkiye'nin millî güvenliğini ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye hiçbir surette müsaade edilmeyeceği hususu, bir kez daha kuvvetle vurgulanmıştır.MUTABAKAT ZAPTINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMELİTürkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği, buna mukabil NATO İttifakı'na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş; PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.MENFUR SALDIRILAR ŞİDDETLE KINANDIİslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmış; din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile de izah edilemeyecek eylemleri teşvik ve himaye edenlerin, insan haklarını hiçe sayan bu nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.