Kocaeli'de geri dönüşüm depolama alanında yangın...

Balçık Mahallesi 3211 Sokak'ta geri dönüşüm için bekletilen lastiklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜÇevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.Depolanan araç lastiklerinin bir kısmı yandı.