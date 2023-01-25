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Kocaeli'de geri dönüşüm depolama alanında yangın...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüme gidecek araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ekleme: 25.01.2023 - 22:06 Güncelleme: 25.01.2023 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de geri dönüşüm depolama alanında yangın...Balçık Mahallesi 3211 Sokak'ta geri dönüşüm için bekletilen lastiklerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

1 SAATLİK UĞRAŞ SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kocaeli'de geri dönüşüm depolama alanında yangın...

Depolanan araç lastiklerinin bir kısmı yandı.

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