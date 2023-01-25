Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz Pazar günü, 30 Ekim Depremi sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatif modeli ile temeli atılan Dilber Apartmanı'nın temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslerini duyurmak isteyen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasına üye işçiler pankartlarla tören alanına gelmiş ve ek zam taleplerini dile getirmişlerdi. Tören bitiminde ise Kılıçdaroğlu'na derdini anlatmak isteyen işçilerle korumalar arasında arbede yaşanmıştı.Olayın yankıları sürerken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş ardında CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan eyleme destek veren parti üyesi işçiler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.İşçilerin örgütlü olduğu sendika da eyleme destek veren 3 işyeri temsilcisini görevden almıştı. Bir sendika temsilcisi de görevden almalara tepki gösterip istifa kararı almıştı.Görevden almalara tepki gösteren işçiler ise belediye önünde basın açıklaması yapıp yaşananlardan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü sorumlu tutmuşlardı. Gümrükçü'nün eylemden haberdar olduğu için alana ve daha sonra yapılan etkinliğe gelmediğini iddia eden işçiler Gümrükçü'yü seçildiği günden bu yana işçiye üstten bakmakla suçlamışlardı.Tüm bu yaşananların ardından eylemle ilgili bir soruşturmada işçilerin çalıştığı ÇİBEL A.Ş'den geldi. Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL A.Ş'den yapılan açıklamada eyleme destek veren işçiler hakkında şirketi küçük düşürüp kamuoyu önünde itibarını zedeledikleri gerekçesi ile disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.Yapılan inceleme sonrası eyleme katılan personeller hakkında noter yoluyla işlem başlatıldığını belirten şirket yaptığı yazılı açıklamada; 'Yaşananlar nedeniyle kamuoyunda oluşan algı ile şirketimiz, küçük düşürülmüş, itibarını zedeleyici ve rencide edici davranışlarda bulunarak, uymakla yükümlü oldukları menfaatlerimize zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü ihlal edilmiştir.' İfadelerine yer verilmişti.İşçilerin bu şekilde davranarak iş akdi ile bağlı çalıştığı şirket şahsiyetine manevi olarak zarar vererek ve küçük düşürecek davranışlar içine girdiklerini öne süren şirket yönetimi eyleme katılan personel hakkında disiplin işlemi başlatıldığını duyurdu.