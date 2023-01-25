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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı .

Kayseri'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ üyesi firari hükümlü yakalandı. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor..

Ekleme: 25.01.2023 - 16:45 Güncelleme: 25.01.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı .
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Kocasinan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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