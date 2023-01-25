Kayseri'de DEAŞ operasyonu: Firari hükümlü yakalandı .

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün merkez Kocasinan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.