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Japonya'da 22 mürettebatlı kargo gemisi battı

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı. Suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi. Geriye kalan mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 25.01.2023 - 11:06 Güncelleme: 25.01.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Japonya'da 22 mürettebatlı kargo gemisi battıResmi Kyodo ajansına göre Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk 'Jintan' kargo gemisi Nagazaki açıklarında battı.


Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi.

Kargo gemisi mürettebatın 14'ünün Çin, 8'inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği, geriye kalan mürettebatı kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Japonya'da 22 mürettebatlı kargo gemisi battı

Japonya'da 22 mürettebatlı kargo gemisi battı


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