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İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu

Taksi ücretlerinin zamlanmasıyla taksimetre ayarlarını güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 7 TL, kilometre başına ücret 13 TL.

İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
Ekleme: 25.01.2023 - 17:02 Güncelleme: 25.01.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın taksi ücretlerine zam yapılması yönündeki talebi üzerine İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı.

UKOME'nin onayıyla taksi ücretlerine zam yapıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 9 TL olarak talepte bulunduğu açılış ücreti, UKOME toplantısında 7 TL olarak belirlendi.

Açılış ücretine 1 lira zam
Zamlı tarifeye göre, taksi açılış ücreti 6 TL'den 7 TL'ye, kilometre başına ücret 9 TL'den 13 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseltildi. Taksimetre ayarlarının yeni tarifeye göre güncellenmesi için şoförler, sabahın erken saatlerinden itibaren Çınarlı semtindeki muayene istasyonuna geldi.

2 bin 880 taksinin bulunduğu İzmir'de, taksimetre ayarlarını güncellemek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

'Ekonomik koşullardan dolayı bunu yapmak zorunda kaldık'
En son fiyat ayarlamasını mart ayında yaptıklarını hatırlatan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık,

'O zamandan bugüne TEFE-TÜFE yüksekliği üzerinden bir fiyat ayarlaması yapıyoruz. Diğer iller bunu daha önce yaptı. Şu an tekrar bir zam tarifeleri var. Biz de ekonomik koşullardan dolayı bunu yapmak zorunda kaldık. Taksinin sadece sosyal güvenlik ödemesi aylık 10 bin TL. Yedek parça ve diğer giderleri üst üste koyduğumuz zaman yüzde 44 gibi bir fiyat ayarlaması yaptık.' dedi.

'Yüzde 45 ÖTV ödüyoruz'
Ana girdi kalemin araç olduğuna dikkat çeken Anık, ÖTV'de makul indirim olması gerektiğini belirtip, şunları söyledi.

'Bununla ilgili olarak 2016 yılında bir kereye mahsus ÖTV indirimi oldu. Fakat şu an buna ihtiyacımız var. Biz, otomobil grubuna girdiğimiz için yüzde 45 ÖTV ödüyoruz. Diğer yolcu taşıması yapan gruplar ise yüzde 4-8 arasında ÖTV ödüyor.'

İzmir'de 2 bin 880 taksi bulunduğunu aktaran Celil Anık, yarın öğlene kadar taksimetre güncelleme işlemlerin tamamlanacağını kaydetti.
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