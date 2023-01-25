İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...

Kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine artık sadece sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs gününü işaret etti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler hala ortaya konmayan 6'lı masa cumhurbaşkanı adayına çevrildi.İYİ PARTİ İKNA OLDU, KILIÇDAROĞLU ADAYA Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.'YIPRATILMASIN' DEDİLER AMA...6'lı masanın sık sık 'Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz. Tarih belli olsun iki gün içinde ismi açıklayacağız' dediği biliniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu ismi adaylık sürecinde Belediye başkanları ve başta İYİ Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından epey yıpratıldı.Yarın gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili net gelişmeler yaşanması beklenirken bir diğer tartışma konusu ise milletvekilliği listeleri.MASA ORTAKLARININ VEKİLLİK ÇEKİNCELERİ!İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğu düşünülmese de Meclis'te yer almayan masa ortaklarının CHP listelerinden milletvekili adayı olması bekleniyor. İttifak'ın küçük ortaklarının vekil sayılarıyla ilgili çekinceleri olduğu da söyleniyor. CHP'nin 25 sandalyeyi ittifak ortağı bu partilere tahsis edeceği tahmin ediliyor.KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTIDiğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Yavaş ve İmamoğlu'nun da katıldığı toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda belediye başkanlarından son kez destek istediği belirtiliyor.