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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gözler "6'lı masa cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun cevabına çevrildi. 6'lı masanın aday bilmecesi sürerken Ankara kulislerinden yarın gerçekleşecek 11. toplantı öncesi önemli bilgiler geldi. Uzun süredir adı konuşulan ve bu süreçte hayli yıprandığı da dile getirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için İYİ Parti'nin ikna edildiği belirtiliyor. Yarınki toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki konu olacak.

Ekleme: 25.01.2023 - 23:01 Güncelleme: 25.01.2023 - 23:14 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...
Kritik cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine artık sadece sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs gününü işaret etti. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte gözler hala ortaya konmayan 6'lı masa cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

İYİ PARTİ İKNA OLDU, KILIÇDAROĞLU ADAY

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Melih Altınok'la Sebep Sonuç programında muhalefete dair son kulisleri paylaştı. Gelen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ısrarı sonuç vermedi. İYİ Parti ve Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...

'YIPRATILMASIN' DEDİLER AMA...

6'lı masanın sık sık 'Adayımızın yıpranmasını istemiyoruz. Tarih belli olsun iki gün içinde ismi açıklayacağız' dediği biliniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu ismi adaylık sürecinde Belediye başkanları ve başta İYİ Parti olmak üzere ittifak ortakları tarafından epey yıpratıldı.

Yarın gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili net gelişmeler yaşanması beklenirken bir diğer tartışma konusu ise milletvekilliği listeleri.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...

MASA ORTAKLARININ VEKİLLİK ÇEKİNCELERİ!

İYİ Parti'nin baraj sorunu olduğu düşünülmese de Meclis'te yer almayan masa ortaklarının CHP listelerinden milletvekili adayı olması bekleniyor. İttifak'ın küçük ortaklarının vekil sayılarıyla ilgili çekinceleri olduğu da söyleniyor. CHP'nin 25 sandalyeyi ittifak ortağı bu partilere tahsis edeceği tahmin ediliyor.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna oldu! 6'lı masa öncesi dikkat çeken gelişme...

KILIÇDAROĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI

Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısı öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Yavaş ve İmamoğlu'nun da katıldığı toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda belediye başkanlarından son kez destek istediği belirtiliyor.
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