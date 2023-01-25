'İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir' İsveç Başbakanı'ndan itiraf!

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyeliği başvurusunda bulunan İsveç'te skandal üstüne skandal yaşandı. PKK'nın Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı baş aşağı asmasının ardından İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. "İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum." diyen İsveç Başbakanı bu durumu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey." olarak niteledi. İsveç basınıysa "İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyelik süreci Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasıyla çıkmaza girdi. Türkiye dün üçlü mekanizma toplantısını süresiz erteledi. Bu gelişmenin ardından konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 'Hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını' ifade etti."İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Kristersson, olayları "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığımız en kötü şey." olarak niteledi.Kristersson'un Finlandiya'nın net mesajının, hâlâ İsveç ile "el ele" NATO'ya katılmak istedikleri olduğunu belirtirken " Tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyorum. " dedşği de dikkat çekti.Öte yandan svt nyheter gazetesi, "İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir" ifadelerini kullandı. Avrupa haritası ile yayınladıkları haberde "Finlandiya NATO savunma ittifakına ilk girmeyi seçerse, İsveç'in korku senaryosu gerçek olacak. " denildi.Finlandiya'nın da NATO'ya girmesi halinde İsveç, "Kuzey Avrupa'da NATO üyesi olmayan tek ülke olacak" ifadelleri kullanıldı.