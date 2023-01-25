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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. 10 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 25.01.2023 - 09:43 Güncelleme: 25.01.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 gözaltıİstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; FETÖ'ye yönelik bir operasyon düzenledi. 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ'nün Emniyet, Askeri ve sözde Bölge Yapılanmaları içerisinde sözde sorumlu düzeyde görevler aldıkları, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde SGK Kayıtları'nın olduğu, 'Himmet' adı altında örgüte paralar verdikleri, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütsel iletişim modeline uygun olarak ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin arasında halen aktif görevli kamu personeli olan farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu da belirtildi.

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