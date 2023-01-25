  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Mithat Sancar cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

TBMM kürsüsünden cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini sıralayan Mithat Sancar, adaylarının cinsel yönelimlerin adayı olacağını belirtti.

HDP'li Mithat Sancar cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı
Ekleme: 25.01.2023 - 10:19 Güncelleme: 25.01.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Mithat Sancar cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı
Türkiye, 2023 genel seçimleri için gün sayıyor.

6'lı masada liderler arası kaos yaşanırken, gizli ortak HDP'nin ise dışarıdan destek olduğu biliniyor.

Millet İttifakı, seçime 4 ay kala adayını belirleyemezken, masa ile ittifak halinde olan HDP ek olarak kendi adayını çıkarmak istiyor.

'Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız'
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan HDP'li Pervin Buldan kendi adayları ile seçime gideceklerini ve adayın en kısa zamanda açıklanacağını söyledi.

Özellikleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Adayı çıkaracaklarını vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis'te partisinin grup toplantısında aradıkları cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıraladı.

'Cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz'
Mithat Sancar adaylarında bulunacak özellikleri şöyle açıkladı:

'Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz. Böyle bir aday çıkarmak istiyoruz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, alın teri dökenlerin adayı olacak.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu
HDP'li Mithat Sancar cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı
“Karne hediyesi et” haberi yalan çıkmıştı... Siyasetçiler, siyasi malzeme yaptıkları için özür dileyecek mi?
Dev yapılandırmada müthiş detaylar: 10 milyon kişiyi etkileyecek
Kılıçdaroğlu'na dert yandılar başlarına gelmeyen kalmadı! Hak isteyen işçilere soruşturma
2023'ün ilk MGK'sı! İşte masadaki kritik başlıklar...
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.
Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama
Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı
CHP-TV100 geriliminde yeni perde: Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür Bakanlığı ödül töreninde konuşuyor.
Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Birinci madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz...
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!
Çevre Kanunu ile ilgili değişiklik TBMM’de...
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki
F-16'ları dilinden düşürmeyen Türk düşmanı ABD'li senatör yine bildiğiniz gibi: 'İzin vermeyeceğim'
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok