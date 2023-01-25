  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme teklifi Meclis'te imzaya açıldı.

EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Ekleme: 25.01.2023 - 17:05 Güncelleme: 25.01.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Şubat ayında bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Şubat ayı içinde önce Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçecek. Ardından Genel Kurul'dan geçecek. 1 Mart itibariyle de EYT'liler maaşlarını alabilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 'Şubat ayı içerisinde EYT yasalaşacak. Mart ayında EYT'li arkadaşlarımız maaşlarını alacak' dedi.

EYT DÜZENLEMESİNDE MERAK EDİLENLER
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedir sorusu, 2022 yılından bu yana Türkiye gündeminin en sıcak başlıklarından bir tanesi haline gelidgeldi. EYT sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde olan kişileri kapsayacak. Yasal düzenleme sonrasında EYT yasasından faydalanacak vatandaş sayısının 2 milyon 200 bin civarında olacağı belirtiliyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Meclis grubunda çalışmaları süren yasa tasarısının, önce komisyona gelip, ardından Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

EYT'LİLER İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?
EYT'ye ilişkin kanun teklifinin Şubat ayı içerisinde TBMM'ye geleceğini söyleyen AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'EYT'li kardeşlerimizin Mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız' diye konuştu.

EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te “Ne kadar emekli aylığı alırım” şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.

Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci günün­den geçerli olarak ödenecek.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI
Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler.

Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
İzmir'de taksi tarifelerine zam: İndi-bindi 30 TL oldu
EYT yasa teklifi Meclis'te imzaya açıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri gövde gösterisine hazırlanıyor: Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı'
Antalya ve çevresinde hissedilen deprem!
İstanbullular İETT'den sonra şimdi de cenaze aracı itti
Mustafa Varank: Uzaya gidecek adaylar belli
CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı
CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor
CHP’li belediyeyi karıştıran olayda ilginç gelişme
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma skandalının perde arkası: Mesajları ortaya çıktı! Birbirlerine girdiler...
Heyecanlandıran açıklama! Yerli insansız denizaltı geliyor
Küresel çetenin başrolünde bu kez Bloomberg var! Türkiye ve Başkan Erdoğan'a küstah NATO tehdidi: İsveç alınana kadar yaptırım uygulansın
Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.
MİUS KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ü uçuracak proje! Malazgirt için geri sayım başladı .
HDP'nin 'dava ertelensin' talebiyle ilgili sıcak gelişme
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: O iyiliksever ve koca yüreklidir
Vedat Bilgin: EYT'liler ilk maaşlarını 1 Mart'ta alabilecek
'İsveç'in korku senaryosu gerçeğe dönüşebilir' İsveç Başbakanı'ndan itiraf!
Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için tarih belli oldu
25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

25 Ocak hava durumu: Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı!

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Çölde sıra dışı görüntü: Ender yaşanan doğa olayı büyük şaşkınlığa neden oldu

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Büşra Kabataş'ı hunharca katleden caninin 'internet aramaları' dehşete düşürdü

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

Ordu'da endişelendiren görüntü: Uyumaları gerekirken uçuyorlar

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

İstanbul-Edirne arası bir saate düşüyor: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ilk etabı için tarih belli oldu

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia

Dünya'nın çekirdeği tersine dönmeye başladı: Bilim dünyasını karıştıran iddia