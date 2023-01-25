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Dev yapılandırmada müthiş detaylar: 10 milyon kişiyi etkileyecek

Tarihi yapılandırma ile devlet, 10 milyon kişinin 470 milyarlık borcu için barış elini uzatacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak. 4 yıla yayılan borçlar 48 taksitte ödenecek.

Dev yapılandırmada müthiş detaylar: 10 milyon kişiyi etkileyecek
Ekleme: 25.01.2023 - 09:49 Güncelleme: 25.01.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Dev yapılandırmada müthiş detaylar: 10 milyon kişiyi etkileyecek
Devlet 470 milyar liralık alacağı için barış elini uzatırken, milyonlarca vatandaş, işletme borçlarından kurtulup yeni bir sayfa açabilecek. Vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılıyor. 31 Aralık 2022 itibarıyla kesinleşen vergi, harç, prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasayla 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinecek. Kapsama köprü geçiş cezası, trafik cezası, kabahatler cezası, kira beyanı da girecek. Üç farklı cezanın toplamı 2 bin liranın altındaysa hepsi silinecek.

10 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırmanın kapsamına 10 milyonun üzerinde kişinin 470 milyar liralık borcu giriyor. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran yasa teklifi Meclis'e gönderilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı alacakların türlerine göre yapılandırma esaslarını ayrıntılı şekilde duyuracak.

48 AY VADE İMKÂNI

Yapılandırmayla tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getirilecek. Bu yapılandırmada öncekilere göre vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Geçmiş yapılandırmalarda en fazla 36 ay olan vade 48 aya çıkarılacak. Yeni yapılandırmada ilk defa Rekabet Kurulu, EPDK, BDDK, SPK gibi kurul cezaları da kapsamda olacak. Üst kurulların idari para cezalarını içerecek.

KİMLER YARARLANACAK?

EMLAK VE GÜMRÜK VERGİSİ DE VAR

Belediyelere ödenen emlak vergisi ve gümrük borçları da yapılandırılabilecek. Faiz işletilmesine son verilen yükseköğretim kurumu borçlarına taksitle ödeme imkânı verilecek. Önceki yapılandırmada 2 bin lirayı aşmayan icralık borçlar tasfiye edilerek, takipleri durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle bir defaya mahsus olarak 31 Aralık 2022 öncesi vergi, ceza, faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Aynı anda trafik, köprü geçiş gibi birden fazla cezası olanların borç tutarı 2 bin lirayı geçmiyorsa tamamı silinecek.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ KAPSAMDA

Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak. Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. MTV, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları da yer alacak.

SGK BORÇLARINI DA İÇERİYOR
Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.

CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanları silinerek, 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. Düzenlemeyle sürücülerin ceza puanı siliniyor. Ancak düzenleme uyuşturucu, alkol, ölümlü trafik kazası, drift cezalarını kapsamayacak.

YÜZDE 90'I SİLİNECEK

Borcun, peşin ödenmesi durumunda Yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırılan borç, idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ayrıca TOKİ tarafından da konut ve konut ile birlikte ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak, bu yıl sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnası getiriliyor. Turizm tesislerine de çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek.

MATRAH ARTIRIMINA % 10 İNDİRİM

İşletmelerin 2018-2021 yılları için matrah ve vergi artırımı yapmaları halinde vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artırılan matrahların vergilerini peşin ödeyenlerin vergi aslına yüzde 10 indirim sağlanacağını söyledi. İzmir'de iş dünyası ile bir araya gelen Nebati, teklifte önemli bir yeniliğin de taksit süresinin 4 yıla çıkarılması olduğunu ifade etti. Nebati ayrıca yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl alacaktan da yüzde 25 indirim sağlandığını kaydetti. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

BİRDEN FAZLA BORCU OLANLAR

Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor. Ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için de yasa hükümlerinden yararlanılabilecek.

MİRASÇILAR KEFİLLER DE YARARLANACAK

Yapılandırmadan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda olan devlete olan borçlarda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa hükümlerinden faydalanabilecek.

Ödeme süresi henüz geçmeyen alacaklar, süresi geçmeyen borçlar da yapılandırılabilecek.
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