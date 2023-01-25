Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökyiğit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı ve iş adamı Ali Nihat Gökyiğit’in vefatı nedeniyle, merhumun kızı Vahide Gigin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Nihat Gökyiğit'in kızı Vahide Gigin'e başsağlığı telefonu açtı. Erdoğan, görüşmede, Ali Nihat Gökyiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.