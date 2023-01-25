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CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı

İzmir’de CHP’li Gaziemir Belediyesi Sarnıç Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ve restoran yapımı için ağaç katliamı yaptı. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla Gaziemir Belediyesi tarafından ağaç katliamı yapıldığını belirtti. Gaziemir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise kesilen ağaçların formunu kaybetmiş selvi ağaçları olduğu iddia edildi.

CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı
Ekleme: 25.01.2023 - 15:56 Güncelleme: 25.01.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediye restoran için ağaç katliamı yaptı
Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, sosyal medya hesabında paylaştığı video ve fotoğraflarla CHP'li Gaziemir Belediyesi ekiplerinin ağaç katliamı yaptığını duyurdu.

Sarnıç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandığı belirtilen olayda, belediyenin iş makinelerinin ağaçlı bir alandaki ağaçları devirdiği görülüyor. Atmaca, paylaşımında, 'Daha önce Gaziemir orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç 'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor. Buca cezaevi yeşil alan olsun diye eylem yapıp süslü laflar edenlere soruyorum, buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?' diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

RESTORAN YAPACAK

Gaziemir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Alan rehabilite ediliyor. Sarnıç Cumhuriyet Meydanı yenileme projesi yapılıyor. Kesilen ağaçlar formunu kaybetmiş selvi ağaçları. Çalışma yapılan alan park ve meydana dönüşecek. Yeni ağaçlar dikilecek. Ayrıca çocuk oyun grubu ve kaykay parkı ve Porta Restoran 3 yapılacak' dedi.
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