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CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor

İzmir'de CHP’li Karaburun Belediyesi yasak olmasına ve yapılan tüm şikayetlere rağmen araziye moloz dökmeye devam ediyor. Doğa katliamı yapan Karaburun Belediyesi çevre sakinlerinin tepkisini çekerken, arazideki oluşan 3 moloz yığını heyelan tehlikesi oluşturuyor.

CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor
Ekleme: 25.01.2023 - 15:22 Güncelleme: 25.01.2023 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediye 3 yıldır doğa katliamı yapıyor
İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde CHP'li ilçe belediyesi yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na 1.5 kilometre mesafedeki araziye 3 yıldır moloz döküyor. İddiaya göre, İlçede yürütülen alt yapı çalışmalarından sonra ortaya molozlar kamyonlarla araziye taşınıyor.

Belediye ekipleri yıllardır Kirüstü Mevkii'ne dökülen molozlarla 3 tane kum dağı oluşturdu. Dere yatakları bile molozlarla doldurulunca ağaçlar ve elektrik direkleri bile kum yığınlarının altında kaldı. Oluşan moloz dağları yağmurlu havalarda yakınlardaki yerleşim yerleri için heyelan tehlikesi de oluşturuyor.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Daha önce durumu defalarca CİMER'e şikayet ettiğini söyleyen Birgül Zorbaz, 'Şikayetlerin ardından belediye yetkilileri molozları geçici olarak burada topladıklarını söyledi. Ancak aradan geçen zamanda bu molozlar kaldırılmadı. Aksine daha da arttı. Üstüne tonlarca toprak daha ilave edildi. 3 tane moloz dağı oluştu. Yıllardır toz ve topraktan etkileniyoruz. Geçtiğimiz günlerde lodos vardı. Ağzımızın burnumuzun için toz toprak doldu' dedi.

KORKUYORUZ

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü il Müdürlüğü'nün şikayetlerin ardından devreye girdiğini anlatan Zorbaz, 'Belediye yetkilileri bu kez olaydan haberlerinin olmadığını iddia etti ve olay yerine zabıta gönderdiklerini söyledi. Ancak bu tamamen bir kandırmaca. Bilgileri var. Böyle bir şeyden haberlerinin olmaması imkansız. Dere yatağı molozla doldurdular. Eskiden vadi vardı. Şu an ortada vadi falan kalmadı.

Doğanın bile şekli değişti. Sel ve yağmurda heyelan altında kalabiliriz. Korkuyoruz. Büyük bir tehlike oluşturuyor. Umurlarında bile değil. Elektrik direkleri ve ağaçlar bile toprağın altında kaldı. Moloz dökülen yer belediyenin ticari alan olarak ayırdığı arazi. Arazideki moloz yığınlarını dere yatağına itiyorlar' diye konuştu.
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