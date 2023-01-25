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Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu

Bodrum Belediyesi'nde, imar usulsüzlükleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında görevden uzaklaştırılan başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı’nın banka hesaplarına el konuldu.

Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
Ekleme: 25.01.2023 - 17:35 Güncelleme: 25.01.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
Bodrum Belediyesi'nde, imar usülsüzlükleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı'nın banka hesaplarında ve gayrimenkul varlıklarında dikkat çekecek şekilde artış görüldü. Elde edilen gelir ve mutat tasarruf ölçüleri dikkate alındığında finansının olağan gözükmediği, bu durumun haksız mal edinme şüphesini artırdığı belirtilerek suç duyurusunda bulunuldu.

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Haklarında başlatılan soruşturma sonrası görevlerinden uzaklaştırılan Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Hüseyin Tutkun ile eski İmar Müdürü Melike Yapıcı'nın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına bloke konuldu.

NE OLMUŞTU?

Bodrum'da geçen yıl Mart ayında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, savcılığın talebi üzerine Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yaptı. 40 kişilik polis ekibi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından ekipler 30'a yakın klasörü çuvallara koyup götürdü.

Olaydan sonra İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın görev değiştirilmişti. Bodrum Belediyesi'nde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiren müfettişler inceleme yaptı. Alınan bilgilere Başkan Yardımcısı Kaya'nın, devam eden soruşturmaların selameti için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden açığa alınmıştı.

Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
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Bodrum Belediyesi’nde usulsüzlük! Görevden uzaklaştırılan başkan yardımcılarının hesaplarına bloke konuldu
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