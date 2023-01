Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkında konuşan Osman Gökçek, “Sadece islami olarak değil tüm dinler açısından baktığımızda bir dinin kutsal kitabını yakmanın ne kadar aşağılıkça ve namussuzca bir hareket olduğunu zannediyorum tüm toplumlar kabul eder. Buna özgürlük açısından bakmak mümkün değildir. Hele ki bizim inandığımız Kur'an-ı Kerim'e yani islamın kitabına böyle saygısızca ve alçakça bir hareketin yapılması en ufak bir şekilde kabul edilemez. Tabi ki bu hareketin bir sonucu olacak. İsveç bu yaptığı hareketten sonra NATO'nun bir hayal olduğunu ve artık oraya giremeyeceğini çok net olarak anlayacak. Böyle bir davranışı hangi şartlar adı altında özgürlük olarak anlayabiliriz? Bu mümkün değil...” ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Bakın şöyle bir şey var... Böyle bir namussuzluğu, böyle bir haysiyetsizliği yapan şahıslar çıkabilir ama siz devlet olarak bu şahısları koruyorsanız, onun yapmış olduğu bu ahlaksızlığa ortak olmuşsunuz demektir. Bütün İsveç'i bir kişi yüzünden suçlama noktasına gittiğiniz zaman ‘Bu olur mu?' diyeceksiniz. Evet olur, çünkü polisi koruyor. Devleti koruyor. Böyle birşey kabul edilemez. Buradaki sıkıntılı olan durum bu... Cumhurbaşkanımız çok güzel birşey söyledi. ‘Siz bunu mu yaptınız? Hadi bakalım bundan sonra NATO üyeliği noktasında ne yapacaksınız görelim...' Bundan sonra korudukları bu islamofobik teröristleri, Türkiye aleyhtarı olan PKK/YPG gibi terör gruplarını koruyan İsveç, bundan sonra kendi ülkesinin dış güvenliğini de bu şahıslarla artık bundan sonra korur. Cumhurbaşkanımız çok net konuştu.” dedi.HALK TV'DE İSVEÇ'İ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR!HALK TV'de İsveç'i savunan Ayşenuy Arslan'ın sözleri hakkında konuşan Gökçek, “Ayşenur Arslan'a şunu sormak lazım. Müslümanlar için kutsal olan kitabı yakan kişiyi koruyan kişiler polisler. Biliyorsunuz son günlerde cumhurbaşkanımıza yönelik çok aşağılık saldırılar oluyor. Asıyorlar, ters asıyorlar vs... Düşünün ki bu hareketler aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'e yapıldı... Aynı tepkiyi verecek mi Ayşenur Arslan? ‘Burada İsveç'in ne suçu var?' diyebilecek mi? İslami bir konu olduğu zaman en ufak bir yorumu yok. şeklinde konuştu.‘KARNE HEDİYESİ ET' YALANI ORTAYA ÇIKTI!Gökçek, “Etin üzerinden ya da yoksul vatandaşlarımızın üzerinden fakirlik edebiyatı yapan kişilerin hayatlarına da bakmamız gerekiyor. Cumhuriyet'in ‘Et karne hediyesi oldu' şeklindeki haber baştan aşağı yalan bir haberdir. Bu cumhur ittifakına yapılmış bir organizasyondur, bir operasyondur. Bunun üzerinden öyle bir kurgu yapmaya kalktılar ki... Bakın size Ahmet Davutoğlu'nun bir tweetini getirdim. Ahmet Davutoğlu, ‘Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek.' diyor. Ahmet Davutoğlu sabahtan akşama kadar fakirlik edebiyatı yapıyorsun önündeki şu kahvaltı masasına bak. Siz kalkıpta böyle bir kahvaltı masasında kahvaltı yapacaksınız ondan sonra kalkıp fakirlik edebiyatı yapacaksın. Yok, halkın içindeysen halk gibi yaşa... Bir çocuk et alamadı diye siz burada ‘manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken' diye yazı yazıyorsunuz. Keşke sen on kasa ejder meyveli smoothie içseydinde kendi üstüne verilen vakfın yerini üstünüze almasaydınız. Bunlar cambaza bak cambaza diyor her türlü işi alttan götürüyorlar.” ifadelerini kullandı.AKŞENER VE YAVAŞ'TA ‘ET' YALANINA ORTAK OLDU!Çıkan yalan haber hakkında konuşan Osman Gökçek, “AK Parti ve cumhur ittifakı iktidarında vatandaşlara gıda yardımı yapılırken ‘Patatesçi, soğancı' diye dalga geçen bu zihniyet bugün yalan bir habere sarılarak, hükümeti suçlamaya kalkıyorlar. Bakar mısınız biri ABB Başkanı, birisi Gelecek Partisi Genel Başkanı birisi, İYİ Parti Genel Başkanı, birisi CHP'nin sözcüsü... Bu yalanlar nereye kadar gidecek? Hangi etten bahsediyoruz?” dedi.AKŞENER'DEN HDP'YE ÇÖZÜM SÜRECİ VAADİ!Gökçek, “Kısa bir süre önce Ümit Özdağ, ‘Bir helikoptere atlasam, kandile gitsem, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a sorsam. Ulan siz ne istiyorsunuz diye Meral Akşener bana demişti' dedi. Ve bunu tekrarlamaması gerektiğini söylemişti Ümizt Özdağ yine tekrarlıyor Meral Hanım. Şimdi bakıyorum ki bu konuşmayla bugün ki çok konuşma birbiriyle çok ciddi olarak eşleşmeye başladı. İYİ Parti stratejik anlamda çok ciddi yanlış adımlar atıyor. Tabi ben İYİ Parti'nin içerisinde şöyle bir sıkıntının da olduğunu duymaya başladım. Sayın Akşener kusura bakmasın ama kendisinin bir oğulları var Fatih Akşener... Fatih Akşener, Meral Akşener'in bütün stratejisini çizen aslında yüzde 90, yüzde 95 oranında diyebileceğimiz miktarda onu yönlendiren kişi. Şuanda parti içerisindekilerden daha fazla sözü geçen birisi. İYİ Parti'nin içerisindekiler bana ‘Afişlerin yapılmasında, diğer bütün stratejik adımlarda kendi evladının bu noktada ciddi bir çalışması var. O, yönlendiriyor' diyor. Tabi ki kendisi evladıdır. Bazı konularda fikir de verebilir annesine bir takım şeyler söyleyebilir ama şuan da daha çok diğer siyasetçilerin evlatlarından çok daha ön planda olarak Akşener'i yönlendirdiği söyleniyor. Ve bu atılan adımlarda da onun payı olduğu söylenenler arasında. Biz bu konuşmalardan şunu görüyoruz. Artık HDP ile İYİ Parti arasında ciddi bir sorun kalmamış gibi gözüküyor. Akşener'in ‘Silahlara veda ederseniz sizinle oturup konuşmaya hazırım' dediği kişiler kim? HDP'nin elinde silah yok. Teröristlerin elinde silah var. Benim anladığım teröristlere, PKK'ya Kandil'e ‘Bırakın silahlarınızı biz sizinle oturur konuşuruz' diyor. İYİ Partili kardeşlerim siz böyle birşeyin arkasından nasıl gidebilirsiniz. ‘İktidar olursak bunları yapabiliriz' diye HDP'ye bir yeşil ışık yanıyor. Onunla birlikte onun arkasında olan silahlı terör örgütüne, PKK'ya bir yeşil ışık yanıyor. Bu konuda ne diyecek İYİ Partililer?” ifadelerini kullandı.DİN, SİYASET MALZEMESİ YAPILAMAZİYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu'nun sözleri hakkında konuşan Gökçek, “Dini siyasete alet etmek nedir derseniz, ben bunu söylerim. Allah kabul etsin beş vakit namaz kılmak çok güzel birşey. Ama bunu kılıyorsanız Allah için kılacaksınız. Kendiniz için kılacaksınız. Bunu böyle siyaset malzemesi yapıp ‘Ben biliyorum. Benim genel başkanım beş vakit namaz kılıyor. İki kere hacca gitti' demelerini ben doğru bulmuyorum. Bunların kalkıpta toplum önünde malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum.” dedi.TERÖRİSTBAŞI KARASU, İMAMOĞLU'NU SAVUNDU!PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun İmamoğlu'nu korumaya yönelik söylemleri hakkında konuşan Osman Gökçek, “Ne derlerse desinler, yok olacaklar zaten... İnşallah yine cumhur ittifakı iktidara gelecek ve onların yok oluşlarını bu önümüzdeki dönemde izleyeceğiz. Bunlar bitme noktasına gelmişler zaten. Şimdi kendilerini kurtarmak için ‘İYİ Parti ile DEVA'yla, Gelecek'le, CHP'yle ittifak içerisine gireriz de kendimizi kurtarırız' diye bir ümitleri var. Ama bu millet, yıllar boyunca bu vatandaşımıza etmiş olduğu PKK terör örgütünün zulmünü unutmayacak.” şeklinde konuştu.HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEKOsman Gökçek, “Pervin Buldan kalkıyor ‘Biz kendi adayımızla çıkacağız' diyor. Ama Ahmet Türk çıkıyor ‘Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu'ndan yana olur' diyor. Selahattin Demirtaş bir çağrıda bulunuyor. Demirtaş, ‘Şimdi önümüzde dört ay var, ortak aday diyoruz, yine herkes, olmasın diye ne gerekiyorsa yapıyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!' diyor. Diğer liderler senin gibi milleti terör eylemleri için sokağa davet etmedi. O yüzden onların zaten böyle bir sıkıntısı yok. Ama hep birlikte bir araya gelmesi gerektiği yönünde mesaj veren bir Selahattin Demirtaş var.” şeklinde konuştu.HDP'Lİ GENÇLER TERÖRİST BAŞI İÇİN SLOGAN ATTI!‘Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan. Selam selam imralıya bin selam.' sloganları atarak yürüyüş yapan HDP'li Gençlik Kolları hakkında konuşan Osman Gökçek, “Birlikte İYİ Parti'nin ve millet ittifakının birlikte hareket ettiği HDP'nin Gençlik Kolları'nı bir görün bakın sokaklarda ne yapıyorlar... Bunlar iktidar olurlarsa bu sesleri çok daha yükseldiğini göreceğiz Türkiye sokaklarında. ‘Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan.' diyorlar terör örgütü başına... İYİ Partililer, Saadet Partililer bununla mı gidiyorsunuz seçime? Şimdi bunun bir vebali yok öyle mi? Bunu, memleketi sevenlerin, bunları iktidara getirmek için çabalayıp mücadele edeceksiniz ve bunun vebali olmadığını düşüneceksiniz... Yapmayın! Bu siyaset değil, bu başka bir şey. Bu siyaset üstü bir durum, bunu görün.” dedi.İMAMOĞLU SEÇİM ÖNCESİ SON HAMLESİNİ YAPTI!İmamoğlu'nun ‘Anadolu turu' hakkında konuşan Osman Gökçek, “İmamoğlu'nun izin aldığını ben de duydum. Çünkü zaten yanında Seyit Torun'da var. Kemal Bey, Seyit Torun'u da yanına koymuş. Niye? Hatırlayın, Muharrem İnce'yi gezdirirken zannediyorum o zaman da bir genel başkan yardımcısı sürekli Muharrem İnce ile birlikte geziyordu. Kemal Bey'in böyle bir taktiği var. Oraya hangi örgütler gitti? Kim gitti? Kim ona destek veriyor? Hangi illerden geldiler? Ne yaptılar onunda istihbaratını Seyit Torun vasıtasıyla alıp genel merkezde değerlendiriyor. Kendisine bu noktada bir yanlış yapan var mı diye oraya bir anlamda CHP istihbarat başkanlığı gibi Seyit Torun'u koymuş o da oradaki ortamda ne oluyorsa Kemal Bey'e bildiriyor. Aslında onu oraya bunun için koymuş. Ama şarkının sözlerine bakar mısınız. ‘Zincirleri kırar aşarız. Hür doğduk ezelden, biz hür doğduk hür yaşarız. Size huzur sözü verdik canım Türkiyem birlikte tarih yazdık, yine yazarız. İmamoğlu halkın yürekli sesi. Eğilmez başı, gençlere örnek çıktığı seferde hedef demokrasi. İnançlıyız mutlak o gün gelecek.' Allah aşkına, pazar açılışıyla şu müziğin ne alakası var? Kemal Bey oğlunuz size ihanet ediyor. Dinlemiyorsunuz beni. ‘İmamoğlu halkın yürekli sesi' demişler. Kılıçdaroğlu neyi? Dış kapının dış mandalı mı? Müziğin altına bir onu yazmadıkları kalmış. Kılıçdaroğlu'na daha nasıl hakaret edilir? ifadelerini kullandı.İMAMOĞLU AFİŞİNDE CUMA NAMAZI DETAYI!İmamoğlu'nun afişinde bulunan ‘cuma namazı' detayı hakkında konuşan Gökçek, “Hiç siz bir afişte cuma namazı ziyareti yazıldığını gördünüz mü? Herkesin imanı, herkesin dini kendine. Umrede fotoğraf vermesi, tam seçim arifesinde afişlere ‘cuma namazı' yazıyorlar. Niye ‘cuma namazı' yazıyor? Çünkü, cuma namazı kılıyor. Bunu gösterecekler... Kılacaksanız kendiniz için kılın, bunları böyle şov malzemesi yapmaya kalkmayın” dedi.‘İSTANBUL'UN KAYBEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOK' DEMİŞTİ!İmamoğlu ‘nun ‘İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' şeklinde söylemlerini hatırlatan Gökçek, “İmamoğlu, ‘İstanbul'un kaybedecek bir dakikası bile yok' diye seçim zamanı söylüyordu. Ya tatildesin ya Kastamonu'dasın. Atina'ya gittin orada ya Fransa'dasın... Hiç durmuyorsun ki sen İstanbul'da. Hani kaybedecek bir dakikası yoktu? İstanbullular seni sağı solu gezesin diye mi belediye başkanı seçti? O zaman git milletvekili ol kardeşim. İstifa et bütün istediğin yerleri gez. İstanbul'un su sorunu mu var, gençlerin spor salonuna mı ihtiyacı var? bunları düşünmeyecek, İmamoğlu pazar yeri açılışı için Kastamonu'ya gidecek. Demek ki dakikası yokmuş ama günleri, saatleri varmış. Bugün Enver Aysever'i izliyorum. Adam ‘Yeter artık! Tatile gitme.' diyor. Onlar da isyan ettiler ‘gitme' diye.” şeklinde konuştu.Ayrıntılar geliyor...