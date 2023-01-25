Başkan Erdoğan'dan şehit Muammer Ay ve şehit Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan buzlanma nedeniyle devrilen askeri araçta şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit istihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Ay ve Arslan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini bildirdi.