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Bakanlık harekete geçti: Üç ülkeden ithal edilen ürünlere soruşturma

Ticaret Bakanlığı tarafından Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" ürünlerinin ithalatında uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Ekleme: 25.01.2023 - 13:06 Güncelleme: 25.01.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık harekete geçti: Üç ülkeden ithal edilen ürünlere soruşturmaTicaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Çin menşeli söz konusu ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanıyor. Çin menşeli bahse konu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından resen inceleme başlatıldı. Bulgular kanun, karar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucu, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Bulgaristan, Fransa ve Kuzey Makedonya menşeli 'mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri' ürünlerinin ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.
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