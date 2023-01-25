AYM Başkanlığı için seçim tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimlerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminin 2 Şubat Perşembe günü yapılmasına karar verildi.Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi, 13 Şubat 2023'te doluyor.Yasa gereği, Anayasa Mahkemesi başkanının görev süresinin dolmasına 2 ay kala Yüksek Mahkeme'de seçim süreci başlıyor.Anayasa Mahkemesi Başkanı, üyeler arasında gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 4 yıllığına seçiliyor. Görev süresi bitenler yeniden aday olup seçime katılabiliyor.Seçim tarihinin belirlenmesiyle AYM Genel Kurulu, başkanlık seçimi gündemiyle toplanacak. Salt çoğunluğu elde eden aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olacak.Genel Kurulun yapılan toplantılarında hiçbir üyenin gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.Yükseköğretim Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na, 10 Şubat 2015'te seçilmişti.4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından başkanlık için yeniden aday olan Arslan, 25 Ocak 2019'da yapılan seçimde de oyların çoğunluğunu alarak ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmiş ve 13 Şubat 2019'da ikinci kez başkanlık görevine başlamıştı.