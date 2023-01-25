Aydemir Akbaş'tan üzücü haber

Usta oyuncu Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kansere yakalandığını duyurdu. Akbaş paylaşımında, 'Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam' dedi.