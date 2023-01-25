Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero eyaletinde yer alan Campo Gallo'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.601 KİLOMETRE DERİNLİKTEUSGS, depremin 601 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.CAN KAYBI YAŞANMADIDepremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.