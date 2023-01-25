Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem...
Arjantin’in Santiago del Estero eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero eyaletinde yer alan Campo Gallo'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
601 KİLOMETRE DERİNLİKTE
USGS, depremin 601 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Depremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI