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Antalya’da kamyona arkadan çarpan alkollü sürücü öldü

Kamyona çarpan otomobildeki sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine ise 2042 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 25.01.2023 - 14:23 Güncelleme: 25.01.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da kamyona arkadan çarpan alkollü sürücü öldüManavgat'tan Antalya istikametine gitmekte olan Seyfullah Akdemir'in kullandığı 42 AJJ 244 plakalı sebze kasası yüklü kamyona, trafik lambalarını geçtiği sırada, aynı istikamette seyir halindeki Murat Volkan Sevim'in kullandığı 48 FD 990 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Aşırı hızlı olduğu bildirilen otomobilin çarptığı kamyon, çarpmanın şiddetiyle toplama yol ile anayol arasındaki refüje devrildi.

İki sürücü de sıkıştı
Otomobil sürücüsü hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içerisinde, kamyon sürücüsü de kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı.

Otomobil sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, duman çıkmaya başlayan araç, yangın tüpüyle söndürüldü.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kurtardı
Ekipler ilk olarak hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsünü, otomobilin kapısını kesmek suretiyle bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, devrilen kamyonun şoför mahallinin altında kalan ve bordür taşı sayesinde hayata tutunan kamyon sürücüsünü de uzun ve dikkatli bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

Döndürülemedi
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan ve olay yerinde kalbi durduğu belirtilen 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Antalya’da kamyona arkadan çarpan alkollü sürücü öldü

Avusturya vatandaşı sağlıkçı müdahale etti
Bu arada otomobildeki sürücüye ilk müdahalenin ise yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen Avusturya vatandaşı kadın tarafından yapıldığı belirlendi.

Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Antalya’da kamyona arkadan çarpan alkollü sürücü öldü

2042 yılına kadar ehliyetine el konulmuştu
Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Murat Volkan Sevim'in sürücü belgesine 2021 yılında alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, sürücü belgesine el konulduktan sonra birçok kez daha alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2042 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Yine alkollü çıktı
Murat Volkan Sevim'in ölümüne neden olan kazada da 1,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaşamını yitiren Murat Volkan Sevim'in cenazesi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya’da kamyona arkadan çarpan alkollü sürücü öldü
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