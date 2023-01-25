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Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları gönderileceğini açıkladı. Almanya hükümeti, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya Leopar-2 tankları gönderme kararını onayladı. Hükümet sözcüsü 2 tabur kurmak istediklerini belirtti..

Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.
Ekleme: 25.01.2023 - 13:57 Güncelleme: 25.01.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya'nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak.
Almanya hükümeti, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya Leopar-2 tankları gönderme kararını onayladı. Hükümet sözcüsü 2 tabur kurmak istediklerini belirtti.

NATO VE RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Pistorius, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede başta Ukrayna'nın desteklenmesi olmak üzere birçok konunun ele alındığını ifade eden Pistorius, kendileri için Ukrayna-Rusya savaşında NATO'nun savaşın bir tarafı olmaması ilkesinin geçerli olduğunu, aynı zamanda ittifakın birlikteliğinin de önem taşıdığını belirtti.

Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya 2023 ilkbahar paketi ile aralarında Marder zırhlı muharebe araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık 1,1 milyar avroluk destek sağlayacağını yineleyerek, böylelikle Almanya'nın Ukrayna'ya desteğin 3,3 milyar avronun üzerinde olduğunu kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını sağlayıp sağlamayacağı konusunda yeni bir kararın bulunmadığını ancak kararın en kısa sürede verilmesini beklediğin bilgisini paylaşan Pistorius, Leopard tanklara sahip olan ülkelerin Ukrayna askerlerini bu tanklar üzerine eğitime başlayabilecekleri konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.

'Bunun önünde durmayız.' diyen Pistorius, Almanya'da Leopard tanklarına ilişkin tetkik yapma işleminin de sonuna geldiklerini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Ukrayna'ya hızlı bir şekilde yeni silahların sağlanması çağrısında bulunarak, 'Savaşın bu kritik anında Ukrayna'ya daha ağır ve daha gelişmiş sistemler sağlamamız ve bunu daha hızlı yapmamız lazım.' dedi.

Stoltenberg, Ukrayna askerlerinin Rusları geri püskürtecek durumda olmaları gerektiğini ifade ederek 'Sadece hayatta kalmak için değil, kazanmak, toprakları geri almak ve Avrupa'da egemen, bağımsız bir devlet olarak var olmak için.' ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya ağır tankların sağlanması konusunda görüşmelerin devam ettiğini, bu konuda kısa sürede bir çözüm bulunabileceğine inandığını sözlerine ekledi.

KREMLİN: UKRAYNA'YA LEOPARD SEVKİYATI ALMANYA-RUSYA İLİŞKİLERİNDE İZ BIRAKIR
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya 'Leopard' tankı göndermesi halinde Almanya ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, 'Bu tür bir sevkiyat Rusya-Almanya ilişkilerinin geleceği için iyiye işaret etmiyor. Şüphesiz ki bu durum, ilişkilerin geleceğine yönelik kaçınılmaz bir iz bırakır.' dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya olası tank sevkiyatını değerlendirdi.

Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin halihazırda oldukça düşük bir seviyede olduğuna işaret eden Peskov, 'Almanya, diğer Avrupa Birliği ülkeleri veya NATO ile somut görüşmeler yapılmıyor.' ifadesini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya olası tank sevkiyatının yine de ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğinin altını çizen Peskov, 'Bu tür bir sevkiyat Rusya-Almanya ilişkilerinin geleceği için iyiye işaret etmiyor. Şüphesiz ki bu durum, ilişkilerin geleceğine yönelik kaçınılmaz bir iz bırakır.' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarının sevkiyatına yakında onay verebileceğini söyledi.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler de Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti.

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