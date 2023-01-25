2042'ye kadar ehliyetine el konulmuştu: Kazada öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce birkaç kez sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 2042 yılına kadar el konulan Murat Volkan Sevim (34), otomobiliyle kamyona çarptı. 1.98 promil alkollü olduğu belirlenen Sevim, kaldırıldığı hastanede öldü.