2023'ün ilk MGK'sı! İşte masadaki kritik başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınacak.Terörle mücadelede gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve terörle mücadele konusunun toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Suriye ile 12 senenin ardından başlayan üst düzey temasın da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler toplantıda ele alınacak önemli başlıklardan olacak.Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması öngörülüyor.Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonlar da gündemde olacak. ediliyor. Toplantıda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da görüşüleceği toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.