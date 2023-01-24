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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!
Ekleme: 24.01.2023 - 17:43 Güncelleme: 24.01.2023 - 19:00 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!
Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini belirtmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

Bu süreçte Türkiye'nin her talebini kabul ettiğini ifade eden İsveç'te ise skandalların ardı arkası kesilmedi. PKK sempatizanlarının adeta yuvası olan İsveç'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik saldırılardan sonra bir de üstüne, Türklerden ve İslam'dan nefret eden Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması bardağı taşıran son damla oldu.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!

'NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ'

Dün Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, İsveç'e 'NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz' sözleri ile rest çekti.

ÜÇLÜ MEKANİZMA TOPLANTISI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ!

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.


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