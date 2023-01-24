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Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

1930'lu yıllarda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nin kıyılarında bulunan bronz bir kılıç, Orta Çağ'da veya daha sonra yapılmış bir kopya olduğu düşünülerek replika olarak etiketlenmişti. Ancak yakın tarihli bir araştırma, kılıcın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu.

Ekleme: 24.01.2023 - 11:03 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı
1930'larda Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nin kıyılarında bulunan bronz bir kılıç, muhtemelen Orta Çağ'da veya daha sonra yapılmış bir kopya olduğu düşünülerek replika olarak değerlendirildi.

Fakat yapılan araştırmalar kılıcın 3 bin yıllık orijinal kılıç olduğunu ortaya çıkardı.

Field Museum'daki antropoloji küratörü William Parkinson, yerel bir haber kanalına 'Kılıcı yerinden çıkardık, arkeolog baktı ve toplam 20 saniye sonra bu bir kopya değil dedi' açıklaması yaptı.

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

MACAR ARKEOLOG ORTAYA ÇIKARDI

Sciencealert'te yer alan habere göre; Geçen yıl müze, eski Avrupa kralları hakkında yapılacak bir sergiye hazırlanırken, ziyarete gelen bir Macar arkeolog kılıcın gerçek olduğunu iddia etti.

Kılıç, 90 yıldan uzun bir süredir Chicago'daki Field Müzesi'nde sadece bir kopya olarak etiketlenmiş bir şekilde sergileniyordu.

Ancak Parkinson henüz ikna olmamıştı. Bölgedeki diğer bronz çağı silahlarında görüldüğü gibi, kılıcın gerçekten doğru bakır ve kalay kombinasyonlarından dövülüp dövülmediğini görmek için X ışınlarını kullanmak istedi. Kılıcın kimyasal yapısının diğer tarihi eserlerle eşleştiği ortaya çıktı.

Uzmanlar artık antik kılıcın Milattan Önce 1080 ile 900 yılları arasında, muhtemelen bir savaşı veya sevilen birinin ölümünü anmak için ritüel amaçlarla Tuna'nın sularına atıldığını düşünüyorlar.

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı
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