Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz...

Türkiye'nin başarılı operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, gözünü 2023 seçimlerine dikti. Muhalefete destek mesajları veren terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.'MUHALEFET GERÇEKTEN BİR DEMOKRATİKLEŞME ÖNGÖREBİLMELİ'Türkiye'nin köklü bir değişim sürecinde olduğundan söz eden terörist Duran Kalkan, 'On yıllara değil belki yüzyıllara yön verecek bir değişim süreci yaşayacak. Buna herkes katılmalı, seferber olmalı. Muhalefet gerçekten bir demokratikleşme öngörebilmeli.' dedi.'İYİ BİRLEŞSİNLER'Muhalefete tavsiyeler vererek çağrıda bulunan teröristbaşı, 'Umut ediyoruz onlar da daha iyi tartışılırlar dersler çıkarırlar. 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim değişim yılı. Kendisini böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler doğru anlasınlar iyi birleşsinler. Görev ve sorumlulukarının bilinciyle hareket etsinler.' ifadelerini kullandı.'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'Terörist Duran Kalkan, muhalefete destek vermekten geri durmayacaklarını 'Böyle bir demokratik değişime yönelen herkese, her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz.' sözleriyle dile getirdi.DAHA ÖNCE DE MUHALEFETE DESTEK MESAJI VERMİŞTİDaha önce de muhalefete destek mesajları gönderen terörist elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulunmuştu. Örgütün ağır darbe aldığını itiraf eden teröristbaşı Kalkan, 'Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler' diye konuşmuştu.