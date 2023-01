TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine tepki göstererek, "İsveç'te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir; ama Kur'an'a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop, İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Najafzadeh ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesini arzuladıklarını söyledi.Şentop, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme değinerek, özellikle Avrupa'da İslam karşıtlığının hızla yükseldiğine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) tarafından İslam karşıtlığıyla ilgili önemli ve kapsamlı rapor hazırlandığını belirten Şentop, raporun Cezayir'deki İSİPAB toplantısında ele alınacağını söyledi.Stockholm'deki eyleme dünyanın alçakça şahit olduğunu söyleyen Şentop, 'İslam ülkelerinin İslam düşmanlığı karşısında daha güçlü ses çıkarması, daha etkili bir tutum sergilemesi önemli; ama bunu her zaman maalesef göremiyoruz. İsveç'te alçak eylemi yapan türden insanlar dünyanın her yerinde çıkabilir; ama Kur'an'a karşı yapılan alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa ülkelerinde, 2 milyar Müslüman'ın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım hem de bir daha benzer bir eylemin gerçekleştirilemeyeceği ortamın bütün dünyada tesisini sağlamamız lazım' dedi.