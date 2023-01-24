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Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!

İstanbul Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü lüks aracı ile 13 araca çarptı. Hızını alamayan sürücü son olarak ise elektrik trafosuna çarparak yerinden söktü.

Ekleme: 24.01.2023 - 13:59 Güncelleme: 24.01.2023 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!İstanbul Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü lüks aracı ile 13 araca çarptı. Hızını alamayan sürücü son olarak ise elektrik trafosuna çarparak yerinden söktü. İşte detaylar...

İstanbul Sultangazi'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü lüks aracı ile girdiği 3 ayrı sokakta toplam 13 araca çarptı.

ALKOL ALIP ARAÇLA YOLA ÇIKTI

Olay sabah saat 04.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, lüks aracı ile sokağın girişindeki kaldırıma çıkan Ayhan P. bir süre sonra aşırı derecede alkol alıp aracı ile hareket etti.

Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!

13 ARACA ÇARPTI

Hızla ilerleyen Ayhan P., 3 ayrı sokaktan hızla geçerek park halindeki toplam 13 araca çarparak zarar verdi.

ELEKTRİK PANOSUNA ÇARPTI

Hızını alamayan sürücü son olarak ise elektrik trafosuna çarparak yerinden söktü.

Olayın ardından çevredeki bazı sokaklar elektriksiz kalırken sesleri duyan vatandaşlar ise sokağa indiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken bölgede güvenlik önlemi alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Sökülen trafo nedeni ile sokakta elektik kaçağı oluştu ve yerinden sökülen trafonun yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Kaza yapan sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Aracı zarar gören Hüseyin Oburoğlu, ''Gece saat 04.30 civarı. Bir tane alkollü sürücü mahallenin başından giriyor. 3 tane sokakta 13 tane araca vuruyor. Sabah uyandığımızda araçların durumu bu şekilde bu benim aracım. Daha sonra devam ediyor. Diğer araçlara vuruyor ve trafoya çarpıp patlatıyor. Şuanda sokakta elektrik yok bizim mağduriyetimiz ayrı bir sıkıntı. Bununla alakalı çözüm nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Baktığımızda buradaki araçlar ve diğer sokağın başındaki araçlar komple hasarlılar toplamda 13 araç var hasarlı olan'' dedi.

Oktay Pekcan isimli vatandaş ise, ''Saat 04.51 sıralarında gece lastik sesine uyandım. Bam diye bir ses duyduk. Komşular falan herkes cama çıktı bakıyoruz. Benim aracıma vurmuş lastik izleri var. Yerde zaten kapı açılmıyor. Şuan aracım ağır hasarlı. Daha sonra diğer 3 sokağa devam ediyor ve çarpa çarpa gidiyor. 13 aracın olduğu söyleniyor. 4 tanesi pert olmuş benimki de ağır hasarlı ve işe de gidemedim pazarcıyım ben'' ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de alkollü sürücü 3 sokakta 13 araca çarptı!
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