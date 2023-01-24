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Şehit Nimet Encu'nun oğlu: Babam vatan sevdalısıydı

Eren Abluka operasyonunda şehit düşen Korucubaşı şehit Nimet Encu'nun oğlu, babasını anlatarak, "Babam vatanı için yaşıyordu. Bu yolda yürüdü. Bizi de bu yolda yürüttü" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.01.2023 - 16:44 Güncelleme: 24.01.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Şehit Nimet Encu'nun oğlu: Babam vatan sevdalısıydıŞırnak'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu başlatılmıştı.

Başarıyla yürütülen operasyondan şehit haberi geldi.

30 yıldır güvenlik koruculuğu yapan tim komutanı Uludereli Nimet Encu, operasyon sırasında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Encu'nun şehadeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yasa boğdu.

'Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati...'
Acı haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bakan Soylu, kahraman şehit hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.

'Operasyona yeni kıyafetleriyle gitti'
Bugün ise 45 yaşındaki 3 çocuk babası Nimet Encu'nun yakınları, Uludere ilçesinde taziyeleri kabul etti.

Şehidin 19 yaşındaki oğlu Barış Encu, babasının 1994'de gönüllü olarak korucu olduğunu, şehit düştüğü operasyona aldığı yeni kıyafetlerle gittiğini söyledi.

'Babam vatanı için yaşıyordu'
Encu, şöyle konuştu:

'Çok iyi bir insandı, kimseyi kırmazdı. Küçükle küçük, büyükle büyük olan bir adamdı. Babam vatan sevdalısıydı. Biz doğduğumuz günden beri böyle gördük babamızdan. Babam vatanı için yaşıyordu. Bu yolda yürüdü. Bizi de bu yolda yürüttü. Alnımız ak. Her zaman vatan sağ olsun diyoruz. Babamın çok sevdiği köpeği vardı. Babamın kanı yerde kalmadı. Gönlüm rahat.'

'Desteklerini esirgemediler'
Encu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, 'Bizi yalnız bırakmadılar, desteklerini esirgemediler. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum.' dedi.

'Bir Nimet gider bin Nimet gelir'
Şehit Encu'nun amcası Yahya Encu ise yeğeniyle birlikte birçok operasyona katıldıklarını, yeğeninin cesur, devletine ve milletine sadık olduğunu aktardı.

Encu, şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimseye bir karış toprak vermeye niyetimiz yoktur. Bir Nimet gider bin Nimet gelir. Ne Nimetler var bu memlekette. Allah askerlerimize, polislerimize ve korucularımıza zeval vermesin. Hiçbir zaman hiç kimsenin kanı yerde kalmaz, devlet büyüktür.
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