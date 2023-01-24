Şanlıurfa'da 83 kaçak göçmen yakalandı
Yasa dışı yollarla yurda giren 83 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önleme çalışmaları devam ediyor.
83 göçmen yakalandı
Bu kapsamda kent merkezi, Eyyübiye, Akçakale, Birecik ve Harran ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 83 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili 4 kişi hakkında da Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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