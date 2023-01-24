Samsun'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Irak uyruklu 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.
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