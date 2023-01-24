MSB duyurdu: Yunanistan'ın zorla ülkemize göndermeye çalıştığı 27 kişi...
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye müdahale edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.
Bakanlığın açıklamasında 'Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında 'Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadelerine yer verildi.
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