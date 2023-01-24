MSB duyurdu: Yunanistan'ın zorla ülkemize göndermeye çalıştığı 27 kişi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.Bakanlığın açıklamasında 'Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadelerine yer verildi.