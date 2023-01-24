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Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Ekleme: 24.01.2023 - 17:42 Güncelleme: 24.01.2023 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışma neticesinde iki operasyon düzenledi.

Ekipler, 27 bin 500 cinsel içerikli ürün, bandrolsüz 17 bin 800 makaron ve 7,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirerek, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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